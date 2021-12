Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Jessica Selassié provocano Sophie Codegoni che sbotta: "Stanno rosicando"

Gossip TV

Frecciatine e battute velenose tra Soleil, Jessica e Sophie al Gf Vip.

La complicità nata al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è sempre più forte. A mettere i bastoni tra le ruote alla nuova possibile coppia della Casa è Jessica Selassiè che, aiutata da Soleil Sorge, non ha perso occasione per lanciare velenose frecciate all'ex tronista di Uomini e Donne.

Tensione al Gf Vip tra Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Jessica sembra non aver mandato giù l'avvicinamento di Sophie ad Alessandro e non perde occasione per dimostrarglielo. Complice Soleil che, dopo aver vestito nuovamente i panni di Magda, ha lanciato una velenosa frecciata all'ex tronista di Uomini e Donne: "Alessandro devi sapere che il giorno in cui vorrai limonare Sophie, basterà farle mettere questa parrucca".

La Codegoni stanca delle battute della Sorge, ha subito replicato affermando: "Charlotte non esiste più [...] Jessica sei l’unica che pensi ai limoni!". "Amore, non ci crede nessuno" ha prontamente replicato la Selassié, convinta che Sophie si lascerà presto andare con Basciano. Una battuta che ha fatto innervosire la giovane modella, che ha deciso di abbandonare il gruppo.

Leggi anche Jessica Selassié contro Alessandro Basciano

Le battute di Jessica e Soleil non sono piaciute neanche ad Alessandro: "Ho preso una boccata d’aria. Ora inizio a mettere dei paletti [...] Parla lei solo perché rosica". "Qui si impicciano in tutto" ha replicato Sophie. Un pensiero ribadito da quest'ultima anche a Giucas Casella: "Stanno rosicando! Io non cerco di umiliare le persone, perchè non ho bisogno di screditare gli altri per emergere".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.