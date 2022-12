Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran ospiti allo stesso evento: gelo e vecchie ruggini, il retroscena

Gossip TV

I tre ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 6, si sono rivisti in occasione dell'evento Vip Champion a Cortina, The Pipol ha svelato cosa è accaduto nel momento dell'incontro tra Soleil, Alex e Delia.

In occasione dell'evento Vip Champion svolto a Cortina, si sono incontrati tre ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, i tre gieffini protagonisti del noto triangolo artistico che ha caratterizzato la sesta edizione del reality show targato Mediaset.

Gf Vip, Soleil, Alex Belli e la moglie Delia si rivendo in occasione di un evento "nessun saluto, assoluta distanza"

Tra i tre ex gieffini l'aria è stata gelida e non c'è stato nemmeno un saluto. "Assoluta distanza, nessun saluto. Nessun chiarimento e scambi di sorrisi, Soleil non ha alcuna intenzione di chiarire con la coppia Belli-Duran", ha scritto The Pipol svelando il retroscena sull'incontro. Alex aveva poi spiegato a The Pipol: "Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente."

Ospite di recente a Verissimo, Soleil Sorge parlando di Alex e Delia ha dichiarato:

"Non mi sono sentita usata fino in fondo da Alex e Delia ma l’intenzione c’era. Non li ho più visti. Rispetto ma non perdono e non dimentico. Lasciare andare si ma avere rapporto con le persone anche no."

