Grande Fratello Vip, ''Sogno di farlo con tutte e tre le sorelle Selassié'': parla l’ex gieffino

Un noto ex concorrente del Grande Fratello Vip fa una rivelazione spiazzante sulle sorelle Selassié.

Le sorelle Selassié sono state la vera rivelazione della sesta edizione del Grande Fratello Vip, tanto che il pubblico ha deciso di premiare questa allegra famiglia, scegliendo di eleggere vincitrice Jessica, la maggiore delle tre principesse etiopi. Ora, Giacomo Urtis fa una rivelazioni sui possibili progetti futuri che lo potrebbero portare al fianco delle amiche Selassié.

Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis spiazza sulle Selassié

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha permesso al pubblico di Canale 5 di conoscere e affezionarsi alle sorelle Selassié. Jessica, la maggiore delle principesse etiopi, è piaciuta per la sua naturalezza e maturità, e tutti hanno fatto il tifo per la storia d’amore con Barù anche quando era chiaro che non si sarebbe mai concretizzata, premiando il percorso della gieffina con la vittoria. Lulù ha sin da subito mostrato il suo interesse per Manuel Bortuzzo e alla fine ha conquistato lo sportivo, sebbene la love story non sia decollata lontano da Cinecittà.

Clarissa ha fatto molta simpatia agli spettatori per la sua spigliatezza e ad oggi sembra avere le idee chiare sul futuro lavorativo che l’aspetta. Giacomo Urtis, tornato anche in questa edizione del Gf Vip, ha rivelato a Novella 2000 di avere un legame fortissimo con le sorelle Selassié, tanto da voler intraprendere con loro un nuovo percorso.

“Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino a tutte e tre le sorelle, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire sole […] Sono un po’ stanco di fare televisione e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassié. Sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori”.

Sarebbe senza dubbio un’occasione unica per i fan delle Selassié e del noto chirurgo delle star, che funzionerebbero benissimo in un programma radiofonico giovanile e divertente. Urtis, inoltre, ha ammesso di avere un particolare rapporto d’affetto con Clarissa che, in quanto prima eliminata tra le sorelle al Gf Vip, ha potuto trascorrere con lui molto più tempo.

