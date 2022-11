Grande Fratello Vip, Signorini rompe il silenzio sul comportamento di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip confessa: "La similitudine usata da Antonino pretestuosa e un filo supponente".

Antonino Spinalbese continua a stare al centro delle polemiche per il comportamento assunto nei confronti di Oriana Marzoli. Alcune similitudini usate dal concorrente, in particolar modo, hanno suscitato la dura reazione dei telespettatori, ma anche delle persone presenti in studio come Giulia Salemi, che non ha perso occasione di riprenderlo in diretta al Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese criticato da Alfonso Signorini

Antonino Spinalbese è tra i protagonisti più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Come riporta Isa e Chia, Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera riguardante proprio il comportamento "arrogante, diseducativo e spregevole" assunto dall'ex di Belen Rodriguez nei confronti di Oriana Marzoli. Lettera che è stata pubblicata sul settimanale Chi:

Ho assistito in questi giorni al comportamento (che trovo altamente diseducativo, di poca costumanza e zero rispetto) di Antonino Spinalbese nei riguardi di Oriana. Perché dico questo? Per i seguenti motivi, che spero tu e/o le tue opinioniste condividerete, ovvero: 1) il mondo è pieno di single che sono al contempo anche padri e madri di bambini che, fortunatamente, spesso hanno dall’altra parte gli omologhi genitori separati, rappresentati da mamme e padri amorevoli (diverso sarebbe ovviamente se avessero soltanto un genitore amorevole) che possono prendersi cura, momentaneamente e da soli, della comune prole, com’è il caso di Antonino; 2) nessuno ha obbligato con la pistola alla tempia Antonino a partecipare al reality; 3) nessuno obbliga con la pistola alla tempia Antonino a restare nel reality: in qualsiasi momento ogni partecipante può ritirarsi, ove abbia forti disagi o dolori (vedi il caso della bellissima persona che è Marco Bellavia); 4) Antonino non sta facendo lavori forzati, ma sta lavorando divertendosi; 5) ci sono uomini e donne che, oltre a non avere più i genitori (o ad avere con gli stessi pessimi rapporti), né fratelli o sorelle, non hanno neppure figli (o non possono averli), in ciò trovando, comunque e a maggior ragione, un amore di vita in un animaletto, che è quanto di più caro ci possa essere: sono esseri viventi che per chi scrive sono financo superiori all’essere umano. È altrettanto doloroso essere distante dal proprio caro pelosetto: svilire una donna solo perché abbia osato accostare il suo amore per il proprio animaletto a quello per un figlio lo trovo altamente diseducativo, molto poco costumato, incivile e da gran villano.

Non mi appare, dunque, che Antonino abbia un valido motivo per fare un dramma della propria condizione e, men che meno, per dare, senza ratio alcuna, della superficiale ad una donna, in ciò giudicandola pubblicamente come donna di poco spessore umano (perché lui vuole una Ferrari: ma chi è, Schumacher?). E tutto questo solo perché, con intento assolutamente amorevole e volto a sdrammatizzare (nonché un po’ simpaticamente brilla, anche per superare le paure che Antonino le ha inculcato), questa donna desiderava soltanto fare stare meglio Antonino? Ripeto: trovo arrogante, diseducativo e spregevole il comportamento di Antonino, tanto verso le donne, quanto verso i pelosetti.

Un pensiero che è stato condiviso da Signorini. Il conduttore del Gf Vip ha infatti risposto alla lettera affermando:

Caro Marco, sono assolutamente d’accordo con lei ed è quello che ho fatto notare la scorsa puntata al diretto interessato. Ho trovato la similitudine “Porsche-Ferrari” pretestuosa e un filo supponente. E, mi lasci dire, anche vagamente maschilista. Un caro saluto e grazie per le sue riflessioni!

