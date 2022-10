Grande Fratello Vip: scatta un bacio nella Casa tra due concorrenti, la reazione di Antonino Spinalbese e Amaurys Perez

Gossip TV

Bacio a stampo al Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis, che ammette: "A me piace".

Stasera, giovedì 6 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa è arrivato il primo bacio a stampo tra due giovani concorrenti, ovvero tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis.

Scatta il bacio al Gf Vip tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è successo ieri sera, durante una delle consuete feste, quando Alberto De Pisis si è isolato dal resto del gruppo ed Edoardo Donnamaria lo ha raggiunto e baciato. Un gesto che ha spiazzato i concorrenti e che ha provocato la reazione di Antonino Spinalbese e Amaurys Perez.

Visto il forte interesse che Alberto ha per Edoardo, Antonino e Amaurys hanno deciso di mettere in guardia il giovane. "Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace. Scusate il pessimo italiano ma ci siamo capiti. Dai anche oggi è tutto il giorno che ti stuzzica" ha dichiarato l'ex di Belen Rodriguez.

Un pensiero quello di Spinalbese condiviso anche da Perez: "Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo". Le parole di Amaurys hanno provocato la reazione di De Pisis, che ha ammesso di avere un debole per Donnamaria: "A me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento". Cosa succederà tra i due? E come reagirà Antonella Fiordelisi? Siamo sicuri che Alfonso Signorini troverà il modo di affrontare l'argomento nella diretta di stasera.

