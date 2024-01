Grande Fratello Vip: sarebbe finita definitivamente la relazione "clandestina" tra Manuel e Lulù Selassie

Gossip TV

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie l'ora più buia. Il nuotatore avrebbe messo per sempre la parola fine alla sua storia d'amore con la principessa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è arrivata l'ora più buia. Dopo una serie di alti e bassi e soprattutto dopo aver tenuto a quanto pare la relazione nascosta dal gossip, sarebbe giunta definitivamente al capolinea la loro storia d'amore nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Qualche giorno fa, diversi indizi facevano credere che la coppia probabilmente non si era mai lasciata dal reality show, confermato da alcune foto sospette di Lulù e una in cui ha mostrato un braccialetto con la scritta Manu e che ha spesso indossato il nuotatore triestino. Poco dopo la foto della Selassiè, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha confermato che tra loro c'è stata sempre una relazione ma è stata contrastata dalla famiglia di Bortuzzo che non ha mai nutrito una simpatia per l'ex gieffina.



"Manuel e Lulú. Dopo tantissimi tira e molla (nonostante le famiglie sono sempre state contrarie a questa relazione) è ufficialmente finita la loro storia. La loro storia è iniziata anni fa nel grande fratello vip, tra tanti alti e bassi è durata fino a poco fa. Manuel ha deciso di porre fine alla relazione e ovviamente Lulù sta male. Auguro un grandissimo in bocca al lupo a due belle persone che conosco molto bene. Ufficialmente finita per sempre."

In una diretta Instagram l’esperto di gossip ha aggiunto qualche dettaglio:

I miei problemi con Lulù rimarranno riservati, come sapete tutta la mia vita rimane riservata. Ho conosciuto meglio Manuel e le mie impressioni su di lui non sono cambiate. Detto questo io auguro il meglio a Lulù, per me rimarrà quella bimba che ho conosciuto. Ci hanno provato, riprovato, li ho vissuti. Auguro il meglio ad entrambi, ma è meglio finirla qui. Due belle persone: non ho nulla da dire perché, a differenza di tante coppie scoppiate, li ho vissuti in prima persona.

Anche Amedeo Venza ha parlato della rottura dei due ragazzi, facendo presente che è stato Manuel a lasciare Lulù con delle modalità discutibili.



Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in 3ª media si comportano così con le fidanzatine! Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo e fake! Le famiglie come stavano son rimaste! Contrariate!

