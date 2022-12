Grande Fratello Vip, Sarah Altobello sorprende su Luca Onestini: "Ci tengo tanto, è importante"

Gossip TV

Sarah Altobello si lascia andare a una confidenza su Luca Onestini e la gelosia di Nikita Pelizon al Gf Vip.

Sarah Altobello spiazza nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, la simpatica concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5 si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate su Luca Onestini e la gelosia di Nikita Pelizon.

Sarah Altobello interessata a Luca Onestini

Sarah Altobello è realmente interessata a Luca Onestini? Parlando con le sue compagne di avventura, la simpatica concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere infastidita dal comportamento di Nikita Pelizon e la sua gelosia verso l'ex tronista di Uomini e Donne:

Se devo scoppiare, la devo fare bene la cosa. Devo sincerarmi del rapporto fra loro. Io ci tengo tanto a Luca, è una persona importante per me qui dentro. Ci vado d'accordo dal primo giorno, mi da fastidio che lei mi guarda così, è antipatica questa cosa. Non è bello. Nikita poi da delle risposte proprio acide. Le da fastidio.

Leggi anche Oriana Marzoli provoca Sonia Bruganelli

Interpellata poi da Oriana, Sarah ha ammesso un certo interesse per Luca e di avere un'affinità molto forte con lui. Pur volendo rispettare i sentimenti di Nikita, la Altobello ha confessato di non volersi limitare con l'ex tronista di Uomini e Donne: "Io non voglio annullare il mio rapporto per questo. Se poi lui smette di scherzare con me, allora mi frenerò". Come reagirà la Pelizon? Signorini affronterà l'argomento nella prossima puntata del Gf Vip? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.