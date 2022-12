Grande Fratello Vip, salta l'ingresso di Fariba Tehrani: “Problema grave, è con la figlia Giulia e Pierpaolo”

Gossip TV

Salta l'ingresso di Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip: i motivi e chi andrà a sostituirla.

Salta l'ingresso di Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip. La 60enne iraniana, ex naufraga dell'Isola dei Famosi ed ex partecipante di Pechino Express in coppia con la figlia Giulia, ha dovuto interrompere la quarantena in albergo in attesa di varcare la porta rossa per un problema di salute "abbastanza grave".

Niente Gf Vip per Fariba Tehrani: i motivi

A riportare la notizia, Alessandro Rosica. Ecco le parole sulla pagina Instagram Investigatore social:

“Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!”

Al momento non ci sono state ulteriori dichiarazioni sul problema di Fariba e sul suo stato fisico ma è certo che non potrà più far parte della settima edizione del Gf Vip.

Nel reality show sono previsti comunque altri ingressi ufficiali nel corso delle prossime puntate: Milena Miconi e Manuela Villa. Oltre a loro, ci sarà il ritorno molto discusso, di Ginevra Lamborghini che è attualmente in quarantena per poter fare il suo ingresso nella Casa. La Lamborghini, squalificata durante la quinta puntata in seguito ad alcune esternazioni nei confronti di Marco Bellavia, tornerà come una semplice "osservatrice" e non come concorrente. Al momento non è chiaro quanto durerà la sua permanenza e quando sarà previsto il suo ingresso se nella puntata di sabato 10 o lunedì 12 dicembre.

Non era mai accaduto che un concorrente squalificato potesse rientrare nella Casa e la decisione sta alimentando molte polemiche, soprattutto da parte di ex gieffini squalificati che non hanno avuto lo stessa clemenza da parte di autori e conduttore.

