Grande Fratello Vip, primo Bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Notte (VIDEO)

Dopo aver trascorso una serata romantica nella casa del Grande Fratello Vip, arriva il primo bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Momenti dolci e romantici si consumano, tra una discussione e l’altra, nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver trascorso una serata a stretto contatto, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scambiano una ‘buonanotte’ carica di desiderio e i fan della coppia esultano. L’ex Velino ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci?

Grande Fratello Vip, scatta il Bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli sembra aver trovato un nuovo amore da coltivare nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ricevuto un ripetuto due di picche da Elisabetta Gregoraci, che sebbene si sia avvicinata al bellissimo ex Velino ha sempre precisato di non volere un flirt, il gieffino si è avvicinato molto a Giulia Salemi. L’ingresso dell’italo-persiana ha incuriosito Pierpaolo sin dalle prime ore, scatenando la gelosia della Gregoraci che non ha in simpatia l’influencer per dinamiche personali legate ad una vacanza in Sardegna. Dopo il crollo, il Pretelli ha deciso di darsi una seconda occasione e di dedicarsi alla conoscenza di Giulia.

Pierpaolo Pretelli ha dimenticato Elisabetta Gregoraci? Nuovo Flirt al GF Vip

Tra i due ci sono state parecchie effusioni, che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione degli inquilini di Cinecittà. Tommaso Zorzi ha commentato questo nascente flirt, sottolinenando che tra i due gieffini si è instaurato un naturale feeling. Prima di lasciarsi per andare ognuno nella propria camera, Pierpaolo si è avvicinato pericolosamente alla Salemi e le ha rubato un bacio. La coppia si è abbracciata a lungo e, quando lui ha lasciato la camera blu, Giulia si è lasciata andare trovando Stefania Orlando pronta ad ascoltarla. L’italo-persiana ha cercato di negare, con poca convinzione, il bacio ma ormai tutta Italia l’ha vista e in molti sperano che questa conoscenza possa portare ad una relazione. Certamente nella Puntata di questa sera, le dinamiche tra i due verranno approfondite da Alfonso Signorini e dagli opinionisti in studio.

