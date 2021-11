Grande Fratello Vip, ''Pressione alta e febbre a 38'': paura per Katia Ricciarelli

Gossip TV

Katia Ricciarelli si sente male dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli non vive bene le Nomination e questo ormai non è un segreto. La soprano si è molto risentita per le votazioni dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, accusando malessere dopo la conclusione della diretta tv. Febbre e pressione alta sono stati i sintomi che hanno allarmato gli inquilini di Cinecittà, preoccupati per lo stato di salute di Katia.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si sente male

Paura per lo stato di salute di Katia Ricciarelli. La soprano sta vivendo un momento difficile nella casa del Grande Fratello Vip, arrivando a perdere le staffe anche per motivi apparentemente futili, ma che si vanno a sommare ad un nervosismo generale che l’ha fatta esplodere nelle ultime ore. Dopo aver inveito contro Jessica Selassié e Sophie Codegoni, affibbiando alle due giovani gieffini epiteti non propriamente consoni, soprattutto se usciti dalla bocca di una donna così elegante all’apparenza, Katia ha fatto preoccupare tutti.

La soprano, accettate le scuse teatrali di Patrizia Pellegrino, ha avuto sintomi di malessere quali febbre a 38 e pressione alta, tanto da allarmare gli inquilini di Cinecittà. A darne notizia, così riporta il Messaggero, è Alex Belli che avrebbe informato i concorrenti del GF Vip del malessere di Katia, forse nella speranza che nessuno osasse più scatenare l’ira funesta dell’ex moglie di Pippo Baudo.

Speranza vana, dato che Ricciarelli è sul piedi di guerra e, sentendosi tradita a causa delle Nomination contro lei, continua a scagliarsi contro tutti senza alcuna pietà. Che si reputi esagerata o meno, è certo che senza Katia la Casa sarebbe piatta, dato che la soprano riesce a litigare con metà del cast per un pezzo di pizza!

