Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli svela la verità sulla crisi con Giulia Salemi

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli parla a Verissimo della crisi avuta con Giulia Salemi: "Nessuno di noi ha fatto il cattivo".

Mercoledì 5 aprile 2023 su Italia 1 tornerà in onda Back to School. Tra i protagonisti della nuova edizione condotta da Federica Panicucci anche l'ex gieffino concorrente del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli che, ospite a Verissimo, ha parlato della sua storia d'amore con l'influencer Giulia Salemi.

La confessione di Pierpaolo Pretelli sulla crisi con Giulia Salemi

Per un reality show che finisce ce n'è un altro che inizia! Se stasera andrà in onda la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, mercoledì 5 aprile 2023 partirà su Italia 1 Back to School. Tra i Vipponi costretti a ritornare tra i banchi di scuola ci sarà anche l'ex amato gieffino Pierpaolo Pretelli che, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha rotto il silenzio sulla crisi avuta con la sua amata Giulia Salemi:

Adesso le cose tra me e lei vanno davvero bene. La crisi è rientrata come tante crisi che ci sono in giro. Anche la nostra è rientrata. Abbiamo trovato un fondo di investimento. Il sud a mezzogiorno fermi, noi copriamo il 90% del sud, ho cugini, cognate. Sono quelle cose che succedono a una certa. Non ho fatto il cattivo, no nessuno di noi ha fatto il cattivo. Ci sono quelle cosine che vanno sistemate. Cosa abbiamo dovuto fare? Bisogna dare una raddrizzata al rapporto.

Leggi anche Sonia Bruganelli lascia il suo posto al Gf Vip a Giulia Salemi: la rivelazione

Ricordiamo che la finale del Gf Vip andrà in onda stasera lunedì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Chi, tra Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Milena Miconi, sarà il vincitore del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.