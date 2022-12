Grande Fratello Vip, per Pamela Prati niente ospitate in tv: il motivo

Gossip TV

La showgirl sarda, Pamela Prati, è assente nelle interviste post reality Grande Fratello Vip: ci sarebbe una spiegazione legata ad una condizione.

Pamela Prati, è stata una delle recenti protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante abbia fatto ritorno tra gli ex concorrenti in studio, l'ex star del Bagaglino non ha ancora rilasciato interviste in programmi televisivi per una ragione precisa.

Gf Vip: Pamela Prati assente dal piccolo schermo per una ragione precisa

Secondo quanto ha riferito da The Pipol su Instagram, la Prati avrebbe posto una condizione che l'ha di fatto tenuta lontana dalle consuete ospitate post reality. La showgirl avrebbe posto un veto ovvero quello di non nominare la storia di Mark Caltagirone.

"No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra" si legge su The Pipol Tv.

Non poter fare alcun riferimento alla faccenda Caltagirone avrebbe quindi frenato le varie ospitate dell'ex gieffina. Pamela ha affrontato nuovamente la vicenda nel corso della sua permanenza nel reality show, ribadendo di essere stata vittima di una truffa della durata di un anno. Ad oggi, il pubblico è ancora abbastanza diviso sulla questione tra chi crede alla showgirl sarda e chi la reputa una complice insieme alle sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Di recente, Silvia Toffanin si è espressa sulla Prati, affermando di non crederle e reputando la storia di Caltagirone finta quasi come quella attuale di Pamela con Marco Bellavia, con il quale, dopo la conclusione della sua avventura al Gf Vip, sembra essere iniziata una relazione, testimoniato da entrambi con foto, dediche e momenti vissuti insieme, come il recente compleanno della showgirl.

