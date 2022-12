Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti shock: ecco cosa le è successo davvero dopo l’ultima puntata

Gossip TV

Patrizia Rossetti rivela di aver avuto un brutto crollo psicologico nella casa del Grande Fratello Vip, dopo l’ultima puntata su Canale 5.

Dopo mesi di reclusione è facile perdere la testa nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto quando si possiede una grande sensibilità e ci si scontra contro l’indifferenza del gruppo. Alberto De Pisis, da quando è tornato a Cinecittà dopo la quarantena, sta litigando un po’ con tutti e Patrizia Rossetti lo rassicura, invitandolo ad affidarsi alla redazione e rivelando di aver avuto un crollo terribile dopo l’ultima puntata del Gf Vip su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti ringrazia la redazione: ecco perché

Convivere con un gruppo di sconosciuti con i quali spesso non si condividono pensieri e modi di fare porta a scontri assicurati, che si moltiplicano quando ci sono di mezzo le telecamere come nel caso del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della settima edizione del reality show di Canale 5 stanno avendo molte difficoltà a fare gruppo, e così nascono incomprensioni che spesso assumono tinte ingiustificabili di cattiveria, come quella che Wilma Goich e Patrizia Rossetti hanno riservato a Micol Incorvaia. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il Gf Vip, Alfonso Signorini ha ripreso molto duramente le due amiche che da quel momento sono entrate in crisi, lasciandosi andare a scenate e discussioni feroci.

Patrizia, dopo aver rivelato la verità su Wilma, è stata molto male come racconta ad Alberto De Pisis. Vedendo il gieffino in difficoltà dopo il suo rientro a casa, seguito all’allontanamento per la quarantena, Rossetti si è lasciata andare ad alcuni consigli e così facendo ha rivelato la verità sulla sua crisi terribile dopo l’ultima puntata del programma.

“Io non posso proprio vederti così. Io ti capisco se non stai bene. Io sono stata a piangere 5 ore, il Grande Fratello mi ha chiamata subito ‘Patrizia in confessionale’. Io ho urlato ‘no!’ […] Ero così perché il giorno dopo quello che è successo quell’altra non mi ha proprio parlato. Quindi io mi sono sentita ancora più sola di prima. Se loro del Grande Fratello mi hanno dato aiuto? Ti dico di sì onestamente l’hanno fatto - riporta Biccy - Perché ero al limite, proprio tanto piena. Poi dopo ho parlato con Piera e mi ha fatto calmare”.

Patrizia ha ammesso di aver avuto un attacco isterico ma di essere riuscita a tornare in sé grazie a Piera, la psicologa a disposizione dei concorrenti del Grande Fratello Vip, e ha invitato anche Alberto a sfogarsi con lei. Il gieffino ascolterà il consiglio della presentatrice o continuerà a discutere con gli inquilini di Cinecittà?

