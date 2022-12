Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti giustifica Attilio Romita dopo le offese a Sarah Altobello?

Gossip TV

Patrizia Rossetti commenta le parole poco eleganti di Attilio Romita su Sarah Altobello, e sembra cercare una giustificazione per il concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip è successo il putiferio dopo le parole terribili di Attilio Romita su Sarah Altobello. Mentre il pubblico del reality show di Canale 5 si è dissociato dal volto del Tg 1 e sono apparse tante critiche sul web, Patrizia Rossetti prova a dare una spiegazione che giustifichi il gieffino.

Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti dalla parte di Attilio Romita?

Dopo aver scherzato in modo provocante con Sarah Altobello, guadagnandosi il rimprovero della compagna e suscitando lo stupore del pubblico per questo flirt inaspettato, Attilio Romita l’ha combinata grossa. Non è la prima volta che il presentatore del TG 1 si lascia andare a commenti poco gradevoli, ma questa volta si è mostrato totalmente insensibile e crudele con Sarah, rivelando ad Alfonso Signorini che non andrebbe mai in giro per la città o frequenterebbe la sua cerchia di amici con una donna che per lui non ha nulla da offrire a livello culturale e personale se non il suo aspetto fisico.

Un affondo duramente criticato da Anna Pettinelli, che si è scagliata contro Romita, ma anche da molti protagonisti del Grande Fratello Vip che sono rimasti raggelati da questo commento classista e inatteso. Il mattino seguente la puntata, dopo che Sarah ha affrontato Romita mostrando tutto il suo sdegno per il modo orribile in cui si è sentita usata, Patrizia Rossetti riflette sull’accaduto insieme a Charlie Gnocchi e Luca Salatino.

"Se una persona dice una cosa brutta come ha detto lui, perché ha litigato… Siccome c’è di mezzo la sua vita personale, non me la sono sentita perché sono certa che pagherà lo scotto. Sapevo che tanto lo avrebbero nominato. Io gli ho detto subito, non si dice una cosa del genere di una donna con cui hai trascorso anche tanto tempo, Attilio non sa dire le cose con mezze misure sicuramente è una questione di educazione dell’altro secolo”.

Patrizia ha ammesso di non aver colpito Attilio direttamente poiché certa che l’unanime giudizio sarebbe stato contro di lui, per poi parlare di un’educazione dell’altro secolo, come se questa potesse essere una giustificazione per la sparata crudele del giornalista.

