Grande Fratello Vip, parla un ex collega di Marco Bellavia: "Ho il dubbio che sia stata tutta una montatura"

Roberto Ceriotti. ex collega di Marco Bellavia ai tempi di Bim Bum Bam, intervistato da Radio Cusano Campus ha mostrato delle perplessità sul percorso dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, parla Roberto Ceriotti, ex collega di Marco Bellavia: "Il dubbio che sia stata una cosa costruita ce l’hanno avuto in molti"

Nel corso della trasmissione "Che Musica Maestro", condotta da Arianna Caramanti e Lele Martinelli, ha detto la sua sull'esperienza televisiva di Marco Bellavia:

"Con Marco ho sempre avuto un bel rapporto - ha dichiarato ci siamo sempre frequentati e l’ho sentito anche quando è uscito dalla casa del Gf Vip.L’ho seguito all’interno del reality all’inizio e poi ho seguito la vicenda dalle notizie che venivano riportate dalle testate; non ho capito molto cosa sia realmente successo e quanto sia casuale tutta la vicenda… Sicuramente non mi sono piaciute le reazioni degli altri ma ripeto, il dubbio che sia stata una cosa costruita ce l’hanno avuto in molti"

L'ex conduttore ha ammesso che non accetterebbe mai di partecipare come concorrente in un reality:

"Ai reality show dico assolutamente di no. Reality de che? L’unico è il Grande Fratello Vip, il resto sono tutte baggianate scritte da autori. Io nasco come attore, ho recitato tanti anni a teatro e negli sceneggiati e in Bim Bum Bam ritrovai il mio mestiere perché facevamo anche le sit com, non solo conduzione per cui, se dovessero propormi qualche ruolo come attore direi di sì."

Parlando anche della TV di un tempo e dello storico programma di Italia 1, ha dichiarato:

"Sinceramente non so bene perché i ragazzi sono ancora molto attaccati a quella tv dell'epoca, a quei programmi come Bim Bum Bam. Forse perché quello che viene proposto oggi è prettamente spazzatura? E' una tv meno empatica, non è detto che quella di una volta sia migliore di quella di adesso, sta di fatto che un tempo si aveva "l'obbligo" di seguire un determinato programma a quell'ora altrimenti non si poteva recuperare in alcun modo, c'era più fidelizzazione rispetto ai nostri giorni in cui ci sono migliaia di contenuti reperibili ovunque in qualsiasi momento del giorno."

