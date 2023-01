Grande Fratello Vip, parla l'ex fidanzata di Daniele, Martina Nasoni: "Pronta a fargli una sorpresa ma hanno annullato tutto"

Gossip TV

Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro che aveva conosciuto durante l'edizione del Grande Fratello Vip 16 doveva entrare nella Casa per fargli una sorpresa ma gli autori hanno cambiato idea.

Martina Nasoni, ex vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, si è sfogata su Instagram in merito ad un invito da parte della redazione del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al suo ex fidanzato Daniele Dal Moro che più volte ha dichiarato di sentire la sua mancanza.

Gf Vip, Martina Nasoni: "Volevo fare una sorpresa a Daniele ma purtroppo è saltato tutto"

A tal proposito, Martina ha voluto precisare che era assolutamente propensa a rivederlo e salutarlo e di essere tata contattata per andare nella Casa del Gf Vip ma successivamente gli autori avrebbe cambiato idea. Ecco il suo sfogo:

"Giusto per essere chiari. Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia piena disponibilità. Poi però è stato tutto annullato. Mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella Casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me. La parola di un’amica può sempre aiutare nel percorso, lo so bene. Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno. Purtroppo è stato deciso così. Ci tengo a chiarire questa cosa perché alla luce delle belle parole spese da Daniele nei miei confronti lungo il percorso e alla luce del bel gesto fatto da lui qualche sera fa per me, non voglio sembrare menefreghista e anzi al contrario dirvi che ho apprezzato tantissimo e sarei stata pronta per andare a sostenerlo. Vi abbraccio"

A svelare i motivi della mancata partecipazione di Martina Nasoni ci ha pensato Deianira Marzano:

"La verità è che l’ospitata è saltata per alcune antipatie legate al suo vecchio percorso professionale. Trovo assurdo che vengano anteposte le “antipatie” professionali a quello che desiderava il pubblico e cioè che Martina salutasse il suo amico."

