Grande Fratello Vip, Pamela Prati e Marco Bellavia nuova coppia? L'ironia di Eliana Michelazzo

A distanza di pochi giorni dall'inizio della loro avventura nel reality, i due Vipponi sono sempre più vicini ed entrambi non hanno nascosto di provare reciprocamente un interesse. L'ex conduttore di Bim Bum Bam, pare fosse invaghito della Prati da anni e oggi finalmente ha l'occasione di poter trascorrere del tempo con lei. La showgirl sarda appare più frenata ma nel corso della puntata del Gf Vip andata in onda ieri, lunedì 26 settembre, l'ex star del Bagaglino ha ammesso di essere felice del corteggiamento di Bellavia, dolce, romantico e talvolta anche dotato della giusta ironia e leggerezza.

Il weba quanto sembra, tifa per loro e ha creato già la"ship" dei Belprati. Dopo il caso di Mark Caltagirone, potrebbe davvero arrivare un nuovo amore per Pamela? Qualcuno crede che possa essere arrivato il momento per la showgilr sarda di viversi un amore vero anche se sotto la luce dei riflettori del grande loft di Cinecittà.

Ieri, dopo il momento dedicato a questa nuova possibile coppia, è arrivato il commento ironico di Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela, coinvolta nel Prati-Gate:

"Oggi sono Belprati. Ieri era Buona Primavera. Domani? Attendere prego.." ha scritto la Michelazzo su Instagram facendo riferimento alle prime conversazioni di Pamela Prati con Mark Caltagirone sui social.

ThePipolTv ha rilanciato la notizia con una nota pungente:"Eliana Michelazzo ancora contro la Prari. Lo scontro si avvicina? O solo guerra social?" Sono in molti, a dire la verità, a sognare uno confronto tra le due ex colleghe ed amiche che non hanno mai avuto occasione di incontrarsi dopo lo scandalo Caltagirone.

