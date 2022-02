Grande Fratello Vip, pace tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro? (VIDEO)

Gossip TV

Manila Nazzaro cerca il confronto con Katia Ricciarelli dopo le tensioni al Grande Fratello Vip.

Da quando Delia Duran ha varcato la porta rossa di Cinecittà, le alleanze più solide del Grande Fratello Vip hanno vacillato e sono andate distrutte in un battito di ciglia. Katia Ricciarelli ha provato a tenere ancorato il trio formato con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, per poi abbandonare l’ex Miss Italia a sé stessa, sostenendo ciecamente la bionda influencer. Dopo gli ultimi scontri, Manila ha cercato il confronto con Katia, ammettendo di essere rimasta molto ferita da un commento della soprano sulla finale.

Grande Fratello Vip, Katia e Manila a confronto

Una delle alleanze più forti del Grande Fratello Vip si è sciolta e sembra impossibile tornare indietro. Soleil Sorge ha fatto a pezzi Manila Nazzaro, rea di aver stretto amicizia con Delia Duran e di essere tornata a coltivare il legame con Miriana Trevisan, trascinando con sé Katia Ricciarelli, che ha preso le distanze dall’ex Miss Italia. Negli ultimi giorni, Katia e Manila sono tornate a confrontarsi a proposito delle lamentele di Kabir Bedi, che ha accusato Manila di non aver avuto la minima premura nei suoi confronti, lasciandolo senza cibo per cinque giorni. La querelle ha portato a nuove tensioni, alimentate dal video di Katia mostrato in diretta durante la puntata, che ammette di non volere Manila in finale. “Io ormai non sopporto più nulla, non lo nascondo, e per questo cerco di evitare e di stare in mezzo ad alcune questioni. Faccio attenzione a tutto quello che dico, perché non voglio ferire nessuno. Ci sono cosa, tuttavia, che fanno più male. Questa mattina mi ha detto che non ti ho salutata”, ha ammesso Manila, parlando con la soprano durante un momento di calma.

“Ci sono rimasta male per quel video, mi è dispiaciuto molto perché c’è l’affetto. Rimane per te e Soleil anche se c’è un muro, sappi che su di me potrai sempre contare. Se ascolto dei video dove dici che non dovrei andare in finale, ci resto male perché è detto da chi voglio bene”, ha spiegato Nazzaro pronta alla pace con la soprano. “Ma anche io ho affetto, però si salta da una parte all’altra. Tu fai le tue mosse e io… Ho un’altra idea della finale, inutile dire il contrario. Io sono felice di essere arrivata qui, chi va avanti non mi interessa”, ha ammesso Ricciarelli.

L’ex Miss Italia, tuttavia, non ha intenzione di mollare e vuole spiegare perché ha sofferto per il commento: “Non è questione di discutere chi deve esserci o meno. Io anche penso di andare a casa, e che passeranno Soleil e Davide. Però se vuoi bene a qualcuno, vorresti che passasse. L’atteggiamento che Kabir ha avuto con me, che va a dire in giro ‘attenti a Manila’, mi fa paura […] Io sono sempre stata vicina a Mariana, ovviamente in questo momento ci siamo scelte in maniera naturale”. Tra Katia e Manila, accusata di razzismo da Barù, la pace è vicina?

