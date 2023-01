Grande Fratello Vip, Orietta Berti è pronta a lasciare il programma? Arriva il commento della diretta interessata

Gossip TV

Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, Orietta Berti, opinionista del programma, tornerà? Vediamo insieme cosa ha rivelato la diretta interessata.

La cantante Orietta Berti è arrivata quest'anno al Grande Fratello Vip, sostituendo Adriana Volpe. E, nonostante sia molto apprezzata dal pubblico per la sua natura allegra e le sue battutine, l'anno prossimo potrebbe non ritornare.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti tornerà anche per la prossima edizione?

Sulle pagine di La Repubblica, la cantante Orietta Berti si è raccontata con una lunga intervista: il prossimo 1 giugno compirà 80 anni, ma per lei questo periodo è una seconda giovinezza:

"Non riesco a stare ferma, i miei collaboratori hanno tante cose da propormi. In estate farò dei concerti. Dico no solo se sono cose troppo impegnative, come a teatro."

Orietta Berti si è espressa anche a proposito dell'esperienza del GFVip e del rapporto con Alfonso Signorini, con cui ha dichiarato di andare molto d'accordo: "Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, ci diciamo 'io voglio salvare quello lì, tu quello là'. Ridiamo". Per partecipare al Grande Fratello su Canale 5, la cantante ha abbandonato Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai3 e a proposito del conduttore Rai ha rivelato:

"Sono stata tanti anni con Fabio, tornerò da lui. Intanto, devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera."

Sembra, perciò, che questa sarà l'unica edizione in cui Orietta Berti sarà opinionista al GFVip. E per il Festival di Sanremo?Ovviamente, non è tra i cantanti in gara, né sarà lì come ospite, inoltre, ha rivelato dovrà andare in onda con il programma di Signorini il lunedì e il giovedì, ma gli altri giorni seguirà il Festival.

