Grande Fratello Vip, ''Oriana Marzoli è una brutta persona'': Micol Incorvaia senza pietà (VIDEO)

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, Micol Incorvaia si sfoga e svela cosa pensa davvero di Oriana Marzoli.

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo un’iniziale gioia nel vedere entrare una donna sensuale e frizzante come Oriana Marzoli, si è creato malcontento a causa del comportamento ambiguo e crudele della venezuelana. Nel corso dell’ultima puntata su Canale 5, Micol Incorvaia si toglie qualche sassolino dalle scarpe e ammette cosa pensa davvero della collega ispanica.

Grande Fratello Vip, Micol contro Oriana (VIDEO)

Oriana Marzoli è diventata, in pochissimo tempo, il primo motore immobile della settima edizione del Grande Fratello Vip garantendo urla giornaliere, scontri, confessioni alle spalle e dinamiche degne di una prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini ha fatto centro, introducendo nella casa di Cinecittà una concorrente agguerrita, abituata a doversi mostrare h24 davanti le telecamere del reality show e pronta a lasciare la propria impronta in questa stagione.

Se inizialmente l’ingresso di Oriana era stato accolto con entusiasmo quasi da tutti, essendo la venezuelana una presenza pimpante e frizzante in casa, ora sorgono sempre più dubbi riguardo la sua sincerità. Avendo scoperto che Marzoli l’ha insultata senza pietà alle sue spalle, Micol Incorvaia ha detto basta e ha deciso di imporsi, spiegando anche durante l’ultima puntata del Gf Vip cosa pensa davvero della gieffina.

“Noi siamo andati avanti rispetto a questo, ne abbiamo discusso. La penitenza non era quella di recitare, ma quella di avvicinarti a me per 24 ore, e l’intento di Edoardo Tavassi era puro e scevro di ogni malignità. Io sul momento non ho capito questi slanci nei miei confronti, ho pensato di essere presa in giro, poi aggiungiamo l’ennesima uscita di Oriana… Non è solo falsa ma è anche una brutta persona”.

Micol ritiene Oriana una persona negativa, dato che è in grado di parlare in quel modo di un’altra donna senza ragione, ma lei si è discolpata spiegando di aver fatto una semplice osservazione. Marzoli è definitivamente la villain della settima edizione del Gf Vip, e la sua parlantina - dai toni vivaci e altissimi - le ha permesso di replicare come farebbe una vera mean girls, ovvero negando tutto il contrario di tutto nonostante i video siano palesi. Non contenta, prima di discutere anche con Edoardo Tavassi, Oriana ha dato della finta santa a Micol oltre che della pazza. Cosa ne pensate?

