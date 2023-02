Grande Fratello Vip, Nikita piange perché perde il televoto del preferito

Gossip TV

Il momento di sconforto di Nikita che ha perso consensi da parte del pubblico.

Ieri, nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, il televoto ha sancito la vittoria come preferito di Oriana Marzoli. Nella sfida la venezuelana ha vinto contro Antonella Fioredelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese.

Gf Vip, Nikita in lacrime perché non è più la preferita del pubblico

Nikita e Antonella in particolare, hanno accusato l’ultimo televoto anche perché sono state le preferite del pubblico in numerose occasioni. Al termine della puntata la modella triestina si è sfogata in lacrime proprio con la Fiordelisi.

"Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! - ha dichiarato Antonella, come riportato da Biccy - Se il pubblico non ci ha capite io e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate“.

Nikita, piangendo, si è domandata cosa può aver fatto di male per non essere la preferita (per la seconda volta)

“Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita. L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più“

“Questo non è giusto, non ha un senso tutto ciò, com’è possibile? […] Questa cosa che nei preferiti è già la seconda volta che sento che non c’è il sostegno da fuori, dico OOOUUH, non solo non ho sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non ce l’ho più fuori. Così dico: cosa ho fatto di male? Perché? Sto rimanendo di nuovo sola, che schifo. Ok che ci sono gli angeli.."

ci sono gli angeli e dico yeeeeah



🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌pic.twitter.com/3yArnXVVC7 — BagnoTrash (@bagnotrash) February 17, 2023

