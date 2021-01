Grande Fratello Vip: Natalia Paragoni diffida la produzione del reality, la reazione di Andrea Zelletta (VIDEO)

Gossip TV

Signorini rivela la decisione di Natalia ad Andrea in diretta al Grande Fratello Vip: "Non ha voluto incontrarti".

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima diretta, Alfonso Signorini ha rivelato ad Andrea Zelletta che la sua amata Natalia Paragoni, invitata in studio per difendersi dalle accuse di tradimento ai danni del suo fidanzato, ha deciso di rifiutare l'invito e diffidare la produzione del reality show di Canale 5.

Natalia Paragoni diffida il Gf Vip, l'annuncio in diretta di Signorini

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Dayane Mello aveva sganciato una vera e propria bomba su Natalia accusandola di aver tradito il suo fidanzato Andrea. Una notizia che, nel giro di poche ore, è diventata uno degli argomenti più discussi del programma e che ha portato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a prendere una decisione davvero inaspettata.

Come rivelato da Signorini in diretta a Zelletta, infatti, la Paragoni ha mandato una diffida alla produzione del Gf Vip: "Questa sera il Grande Fratello ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi. Purtroppo lei, non ce l’aspettavamo, ma ha rifiutato il nostro invito e non è voluta venire qua a parlarti. Ma ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi rispettiamo anche perché per Natalia quello che è stato detto nella Casa non corrisponde al vero. Non mi aspettavo una reazione così formale anche nei tuoi confronti. Che non sia qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore. La cosa che ha fatto molto discutere fuori dalla Casa è stata la tua reazione. Hai mostrato sicurezza e poi sei crollato".

Dopo aver ascoltato le parole del conduttore del Grande Fratello Vip, Andrea ha cercato di spiegare la sua posizione rivelando di aver compreso i motivi dell'assenza di Natalia: "Sentire dire delle cose non vere verso la mia compagna mi ha ferito. Riflettendoci e ripensando agli occhi di Natalia, ho pensato che vale la pena crederle, avere fiducia in lei. [...] Credo che non sia venuta questa sera a parlarmi perché vuole affrontare questa situazione lontano dalle telecamere, non davanti alla gente. Sono argomenti talmente delicati e intimi che vanno rispettati. Lei è sensibile, è fragile e questa situazione la risolveremo al di fuori. Sono sicuro che lei non ha fatto nulla di quello che si dice".

