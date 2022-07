Gossip TV

Miriana Trevisan, in occasione del compleanno di Soleil Sorge, è tornata a parlare della ex compagna d'avventura al Grande Fratello Vip con la quale c'erano stati numerosi e accesi scontri.

Miriana Trevisan, la showgirl e conduttrice campana, tra le grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare di Soleil Sorge con la quale i rapporti nella Casa sono stati particolarmente tesi.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sul compleanno di Soleil Sorge: "Non sono stata invitata ma.."

Intervistata da The People Gossip, all'ex ragazza di Non è la Rai è stato chiesto se avesse ricevuto l'invito al compleanno della Sorge che qualche giorno fa ha festeggiato in compagnia di parenti e amici 28 anni.

"Ovviamente non sono stata invitata. Ma la mia è anche una risposta ovvia, credo. No? Anzi, a dire la verità non sapevo nemmeno fosse il compleanno di Soleil."

"Non le ho fatto gli auguri, ma glieli faccio volentieri adesso. Le auguro tutto il bene di questo mondo."

Miriana ha affermato anche di non avere nessun rancore nei confronti di Soleil:

"Assolutamente no! Per me l’esperienza al GFvip è finita, e voglio dare priorità ad altro. Il gioco non c’è più. Io non credo di essere una sua nemica. Però ognuno di noi fa le proprie scelte, e alla mia età e con il mio bagaglio di vita non mi preoccupo più di essere o non essere invitata a un compleanno."

L'ex gieffina, tornado a parlare nella sua avventura nella Casa ha dichiarato:

"Purtroppo all’interno della casa non venivo compresa. Io non stavo bene, ho avuto un cambio ormonale. Ma non volevo dirlo, nonostante fossi uscita da un intervento molto violento. L’unica cosa che ho fatto è “interpretare” me stessa. Ho pianto, ho riso, ho detto quello che pensavo e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza remore. Purtroppo non mi piaceva quando mi accusavano di fare la vittima senza tentare di andare un po’ più in profondità. La cosa bella è stato il pubblico da casa che mi ha premiata portandomi fino alla fine del percorso, ma lì dentro percepivo di non essere capita come avrei voluto. Escluse poche persone ovviamente. Il bene porta bene, io ho dato questo e non mi pento di nulla. Certo, una carezza in più me la sarei meritata, soprattutto dalle donne. Ma va bene così. Oggi sto benissimo."

