Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan affronta Manila Nazzaro: "Le persone che tu ami qui dentro sono..."

Gossip TV

Miriana e Manila a confronto al Gf Vip.

Nuove confessioni al Grande Fratello Vip. Ripensando al suo percorso nella Casa con Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan non ha perso l’occasione per rimproverare Manila Nazzaro. Il motivo? Non aver mai cercato di far chiarire lei e la soprano.

Lo sfogo di Miriana Trevisan

"C’è una cosa che ho cercato di dirti ma non ascolti" ha esordito Miriana al Grande Fratello Vip rivolgendosi a Manila "È ingiustificabile la modalità. Alcune volte io ti dico quello che stai provando te me lo buttano addosso le persone che tu ami. E delle volte ti vedo non usare la stessa modalità di critica con quelle persone".

"Non è vero. Katia lo sa che penso di te. Io glielo dico sempre che sono legatissima a te" ha prontamente replicato la Nazzaro cercando di difendersi dalle accuse. "Ancora mi tirano fuori una cosa che è stata fomentata di Nicola [...] Katia ancora mi dice che sono indecisa con gli uomini" ha spiegato la Trevisan criticando il comportamento della Ricciarelli.

Leggi anche La frecciata di Francesca Cipriani a Soleil Sorge e Manila Nazzaro

"Tu sei la prima a voler bene a Katia, nonostante questi attacchi" ha aggiunto la Nazzaro "...perché tu sai che nelle sue modalità, a volte eccessive e ruvide, c’è un modo di amare che appartiene ad una donna che ha avuto quel tipo di vita. Possiamo mettere un punto su Nicola? Una certezza devi avere che adesso c’è una persona che ti vuole veramente bene fuori".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.