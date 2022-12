Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia e Giaele De Donà offendono Antonella Fiordelisi che sbotta in diretta: "Siete cattive"

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, è scoppiata un'accesa lite tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

Scintille in diretta al Grande Fratello Vip con Antonella Fiordelisi che, dopo aver scoperto in diretta la frase infelice pronunciata da Micol Incorvaia nei suoi confronti, è sbottata a piangere scagliandosi duramente contro la sorella di Clizia e Giaele De Donà. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Antonella Fiordelisi in lacrime al Gf Vip per colpa di Micol Incorvaia e Giaele De Donà

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare un filmato in cui Micol Incorvaia si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero poco carine nei confronti di Antonella Fiordelisi. Nel video in questione, la sorella di Clizia ha confidato a Giaele De Donà di non riuscire a trovare dei punti in comune con la sportiva perché "mentalmente limitata".

Le dichiarazioni di Micol hanno letteralmente sconvolto Antonella, che non è riuscita a trattenere le lacrime. La giovane concorrente, però, si è scagliata anche contro Giaele, rea di aver assunto un comportamento falso e irrispettoso nei suoi confronti:

Sono felice di essere come sono perché sono vera e sincera. Non mi piacciono le persone come te Micol, e non c’entra niente Edoardo. Mi stavo avvicinando perché mi stavo fidando di te. Invece sei una grande falsa e una pessima persona. E poi dicevi a Patrizia. Complimenti. Ho fatto bene a non fidarmi di voi e a non avvicinarmi mai tanto. Lei è una di quelle che mi viene vicina e dice ‘Quanto sei carina con Edoardo, si vede che siete veri e sinceri’. Con queste persone, come faccio nella vita reale, non ci voglio avere nulla a che fare, perché non mi serve essere amica con tutti per non essere nominata, non mi frega nulla! Non ho mai offeso nessuno in questo modo da quando sto qua! Siete cattivissime! Fatevi un esame di coscienza e parlate delle altre persone, non parlate di me.

Sonia Bruganelli dalla parte di Antonella Fiordelisi: ecco il video

Sia Micol e Giaele hanno cercato di scusarsi e difendersi, ma invano. A difendere Antonella ci hanno pensato le due opinioniste della settima edizione del Gf Vip. Sonia Bruganelli, in particolar modo, ha deciso di intervenire in diretta e spezzare una lancia a favore della fidanzata di Edoardo Donnamaria:

Stranamente sono dalla parte di Antonella. Lei è voluta molto bene nella Casa è amica di tutti. Posso solo dire ‘Non farlo a discapito di Edoardo’, però secondo me nelle ultime due o tre settimane è migliorata molto.