Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia delusa da Giaele De Donà: ''Sei stata più con Oriana che con me''

Tempo di cambiamenti nella casa del Grande Fratello Vip? Micol Incorvaia gelosa dell’amica Giaele De Donà.

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà per Micol Incorvaia è stato chiaro che avrebbe avuto sempre qualcosa per cui discutere con Antonella Fiordelisi, mentre avrebbe sempre trovato l’appoggio di Giaele De Donà. L’amicizia tra le due è mutata all’interno della casa del Grande Fratello Vip e la siciliana non nasconde una certa apprensione.

Grande Fratello Vip, Micol e Giaele in crisi?

Nella casa del Grande Fratello Vip si è creata una solida alleanza tra Micol Incorvaia e Giaele De Donà. La giovane siciliana non ha avuto vita facile a Cinecittà, a causa della rivalità con Antonella Fiordelisi, accusata di aver vinto all’ultimo televoto con l’inganno. La schermitrice, gelosa del fatto che Micol avesse avuto in precedenza una liaison con Edoardo Donnamaria, ha fatto terra bruciata attorno alla nuova concorrente, che ha potuto contare sull’appoggio di Giaele.

La sofisticata stilista, infatti, ha visto Micol in difficoltà e si è messa a disposizione ascoltando la sua versione dei fatti, per poi scoprire di avere tante cose in comune con lei. Nell’ultimo periodo, tuttavia, Micol e Giaele si sono allontanate un po’ per il flirt tra la prima e Tavassi, un po’ perché la seconda ha scelto di confidarsi con altre inquiline del Gf Vip. Dopo l’ultima puntata del programma di Canale 5, mentre Luca Onestini e Antonella hanno sparlato di Soleil Sorge, Incorvaia ha cercato un faccia a faccia con l’amica ammettendo:

“Non c’è stata quella cosa nostra, se ci pensi sei stata più con Oriana che con me. Mi è mancata la nostra unione sempre, tutti i giorni… Noi sappiamo il nostro rapporto, ma non c’è più quella cosa che siamo noi due e basta”.

Giaele ha ammesso di aver parlato più con Oriana nell’ultima settimana, ma di aver dato maggior rilevanza al rapporto con Micol, l’unica che cerca quando ha un serio bisogno di sfogarsi e di confronti. De Donà confessa che è proprio la siciliana il suo punto di riferimento al GF, e di aver sofferto inizialmente per il rapporto tra Micol e Tavassi, che inevitabilmente le ha lasciato meno tempo con l’amica. Nonostante qualche piccolo cambiamento, sembra che questo sodalizio sia ancora ben saldo.

