Grande Fratello Vip, Marina La Rosa e le frecciate al programma

Nel corso di un'intervista, Marina La Rosa non si è risparmiata con commenti e frecciate verso il GFVip. Ecco quello che ha raccontato.

Da sempre la casa del Grande Fratello è stata teatro di liti, anche molto furiose, e di comportamenti spesso non sempre corretti. Ne sa qualcosa Marina La Rosa che non ha mancato di raccontare alcuni aneddoti in una recente intervista.

Marina La Rosa:"In quella casa entri in modo consapevole che tutti ti guardano"

Ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, programma di Rai 2, Marina La Rosa ha ricordato gli inizi della sua carriera televisiva, partendo proprio dal Grande Fratello.

Era il 2000 e Canale 5 trasmetteva per la prima volta il Grande Fratello, la casa più chiacchierata e spiata d'Italia. Tra i concorrenti c'era proprio Marina La Rosa che ha ricordato come alla sua primaa edizione fosse un esperimento sociale:

"Il primo era proprio un esperimento sociale. Poi dal secondo in poi, insomma non so come abbia fatto tu… però ecco in quella Casa entri in modo consapevole che tutti ti guardano”

Anche Eleonora Daniele ha concordato che, dopo la prima edizione, i meccanismi del GF diventano più chiari.

Il tema Grande Fratello ha portato alla luce anche un ricordo dolceamaro: quello legato all'attore Pietro Taricone, ex concorrente del GF a cui sia La Rosa sia la Daniele erano legate da grande amicizia:

Era una persona molto profonda e un appassionato della vita. Lo psicologo gli disse che sarebbe stato uno di quelli che si sarebbe schiantato contro un muro ad alta velocità. Lo chiamavamo il guerriero."

