Grande Fratello Vip, Marco Bellavia sorprende su Giulia Salemi: "La più grande scoperta di questa edizione"

Gossip TV

Giulia Salemi torna al Gf Vip come opinionista ufficiale? La rivelazione di Marco Bellavia.

Giulia Salemi sarà la nuova opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip? A lanciare il gossip è stato l'ex discusso gieffino Marco Bellavia che, tramite un post sui social, ha elogiato la bella influencer e assicurato ai suoi fan che la rivedremo presto nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La rivelazione di Marco Bellavia sul futuro di Giulia Salemi al Gf Vip

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda il prossimo settembre. Ritroveremo nel cast anche Giulia Salemi? La bella influencer, dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista dello spazio social del reality show di Canale 5, prenderà il posto di Sonia Bruganelli?

A svelare il destino di Giulia è stato Marco Bellavia su Instagram: "Tra tutte le persone che devo ringraziare e volevo anche salutare c'è Giulia Salemi. Volevo ringraziarla e augurarle buon lavoro, perchè come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che sia promossa opinionista del Grande Fratello. Le auguro ogni bene".

Leggi anche Ex gieffino torna all'attacco contro Luca Onestini

Non solo. L'ex concorrente della settima edizione del Gf Vip ci ha tenuto anche a ringraziare la bella Salemi per il comportamento assunto in studio in determinati momenti:

Grande Fratello Vip archiviato. Ho già ringraziato con l'articolo sul mio BLOG di qualche giorno fa ma approfitto di questo video per ringraziare anche più in particolare la splendida Giulia Salemi che in quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Grazie anche alla sua dolcissima mamma Fariba Tehrani. Penso che Giulia sia la più grande scoperta di questa edizione del GF; brava nell'uso delle parole adatte al momento giusto; brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta. Bella e brava si diceva una volta, allora tanti ma tanti complimenti!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.