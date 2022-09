Gossip TV

Dopo un interesse inziale che sembrava poter sfociare in un sentimento, tra Marco Bellavia e Pamela Prati è già tutto svanito. Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl sarda ha deciso di nominarlo.

Sembrerebbe già tutto svanito tra Marco Bellavia e e Pamela Prati. Nel corso della prima settimana trascorsa al Gf Vip, il mental coach milanese aveva iniziato un serrato corteggiamento nei confronti della showgirl sarda che, incalzata da Alfonso Signorini, aveva ammesso di esserne lusingata non nascondendo di avere piacere di ricevere le attenzioni dell'ex conduttore.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia e Pamela Prati già al capolinea, lei lo nomina e sbotta: "Assurdo"

Pochi giorni e tutto è crollato inesorabilmente, complici forse i compagni d'avventura della Prati che l'hanno messa più volte in guardia dai comportamenti di Marco, giudicati falsi e per alcuni persino inquietanti. Bellavia si sta ritrovando gran parte degli inquilini contro e sembra proprio che la Prati non voglia essere di meno. Nel corso della quarta puntata del reality show, l'ex star del Bagaglino si è accodata agli altri, nominando Marco. Secondo Pamela è giusto che Bellavia esca per ritrovare un equilibrio mentale e rivedere il figlio che ha confessato di mancargli particolarmente.

Il gieffino è rimasto stupito dalla nomination della Prati alla quale ha rivolto delle parole che alla showgirl non sono affatto piaciute.

"Pamela ha il mio stesso, identico problema, perde la lucidità, anche se non vuole ammetterlo". ha dichiarato.

"Parla per te, è assurdo. Non credo di avere il tuo stesso problema, anche perché non ho capito quale sia il problema" ha replicato infastidita la Prati.

Marco continua a essere il bersaglio di molte critiche da parte del resto del gruppo. Dopo la puntata, si sono scagliati contro di lui, Ciacci, Daniele, Gegia, Patrizia Rossetti e anche Elenoire Ferruzzi.

"Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici nn vieni al Grande Fratello Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi“ e ancora: "E' pazzo" "Devo andare alla neuro"

