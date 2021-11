Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié: "Dalla lettera mi ha fatto capire che..."

Gossip TV

La confessione di Manuel sulla principessa Lulù.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è giunta definitivamente al capolinea. A chiudere il rapporto è stato il giovane nuotatore che, in confessionale, ha rivelato cosa pensa davvero della giovane principessa.

Manuel Bortuzzo rivela cosa pensa di Lulù Selassié

La decisione di Manuel di chiudere il loro rapporto ha spiazzato e destabilizzato la giovane Lulù, che ha poi deciso di scrivergli una lettera. Un gesto che, come riporta Biccy, è stato duramente criticato da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, ma che in realtà è stato apprezzato dal giovane nuotatore.

Chiamato in Confessionale, Bortuzzo ha parlato della Selassié affermando: "Le voglio bene, figuriamoci se la odio o mi sta antipatica, assolutamente no. Dalla lettera che mi ha mandato mi ha anche fatto capire che ha compreso bene le cose e quello che è successo. Direi che ha anche valorizzato quello che ho fatto con e per lei. Quindi mi ha fatto piacere che mi abbia scritto. Dopo questa so che lei è in pace, così come io sto in pace e siamo sereni".

Leggi anche Delia Duran rivela la verità sul matrimonio con Alex Belli

Un gesto, quello di Lulù, che ha colpito anche Aldo Montano: "Mi è piaciuto moltissimo che ha scritto due parole a Manu. Era credo la mossa giusta da fare. Non tanto per recuperare il rapporto, quanto per sistemare tutto. Le voglio un gran bene è una ragazza adorabile, tenera e dolce. Quindi ho supportato questo suo desiderio di scrivere".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.