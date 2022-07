Gossip TV

Continua a tenere bando il compleanno di Soleil Sorge: a dire la sua, l'ex Miss Italia e grande amica dell'influencer al Grande Fratello Vip.

Continuare a tenere bando l'argomento del compleanno di Soleil Sorge. L'influencer italo-americana, ha festeggiato in Puglia i suoi 28 anni con una festa indimenticabile e tanti amici. A fare "rumore" come spesso avviene, sono state però più le assenze che le presenze, soprattutto in merito ad alcuni ex gieffini che con Soleil avevano legato molto durante l'avventura al Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: "Soleil non mi ha invitato, tra noi nessun tipo di rapporto"

Tra queste, l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, grande amica della Sorge durante il reality-show.

La Nazzaro è stata raggiunta da The Pipol Gossip e, in merito al compleanno di Soleil Sorge ha dichiarato:

"No, non sono stata invitata. Non avendo più rapporti telefonici e di nessun tipo con lei è ovvio che io non sia stata inserita nella rosa degli invitati. Però l’ho pensata perché compie gli anni il giorno prima del compleanno di mio figlio.. Non me la sono presa! È normale ed è giusto che non l’abbia fatto. Onestamente? Me la sarei presa se una come Miriana Trevisan non mi avesse invitato al suo compleanno. Su Sole ci sta, è normalissimo."

Sulla Sorge ha inoltre aggiunto:

"Soleil mi sta molto simpatica. In casa al GFvip mi ha fatto divertire tantissimo. La trovo davvero una ragazza validissima, e sono certa, conoscendo al cento percento la sua autoironia, che si stia divertendo da matti a leggere queste vostre interviste."

All'ex gieffina infine è stato chiesto un sogno che vorrebbe realizzare:

"Avrei voluto lavorare con Valeria Graci e Charlie Gnocci in radio, e l’ho realizzato. Sono molto soddisfatta di questo. Mi piacerebbe condurre un programma tutto mio prima o poi… magari sul calcio, per cui nutro una grandissima passione."

