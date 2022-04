Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro shock: l’ex gieffina passa alle vie legali!

Gossip TV

Dopo aver ricevuto insulti disgustosi dai fan dei Jeru, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip annuncia di voler prendere provvedimenti legali.

Manila Nazzaro ha espresso il suo parare sul rapporto tra Jessica Selassié e Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip, finendo nel mirino dei fan più accaniti dei Jerù che hanno insultato pesantemente l’ex Miss Italia. Dopo aver letto commenti agghiaccianti sul suo conto, Manila annuncia la sua intenzione di agire per vie legali contro coloro che infangano il suo nome sui social.

Grande Fratello Vip, Manila furiosa: c’entrano i Jerù

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un feeling particolare tra Jessica Selasié e Barù Gaetani che ha portato alla creazione spontanea di un fandom senza precedente, che ha tifato per la coppia mai sbocciata sotto il nome di Jerù. Twitter è stato invaso dagli hashtag dedicati ai due volti del Gf Vip e c’è ancora chi spera in un lieto fine, sebbene Barù abbia infranto il cuore della principessa etiope, ribadendo nello studio di Verissimo di non aver interesse a costruire con lei una love story lontano dalle telecamere.

Sulla delicata questione è intervenuta Manila Nazzaro, che ha fatto notare come questa storia sia stata estremizzata e ha ammesso di non aver mai pensato ad un possibile futuro per Jessica e Barù. Il commento dell’ex Miss Italia ha portato ad una forte reazione da parte dei fan dei due gieffini, che hanno lanciato insulti agghiaccianti e minacce ai danni di Manila. I sostenitori della Nazzaro hanno segnalato questi commenti orrendi e Manila ha sbottato sui social, annunciando che non lascerà impunito questo atteggiamento assurdo.

“Trovano sfogo sui social, ma non troveranno mai un senso nella vita. Cari Jerù sani, sosa vogliamo dire di queste cose vergognose che hanno scritto su di me? Sappiate che una roba simile sarà perseguita, fatevi curare da uno bravo… Grazie per il sostegno e grazie per avermi segnalato queste mer** umane”.

Manila dice basta la bullismo sul web e annuncia la sua intenzione di procedere per vie legali contro i fan dei Jerù che, questa volta, hanno decisamente esagerato. Del resto, i fatti parlano chiaro: per quanto sarebbe stato bello veder nascere l’amore tra Jessica e Barù, al momento sembra sia una prospettiva lontana se non impossibile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.