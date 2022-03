Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro eliminata: Delia Duran piange per lei!

Gossip TV

Delia Duran inconsolabile dopo l’eliminazione di Manila Nazzaro dal Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro è stata eliminata, perdendo al telvoto settimanale contro Barù, e rinunciando alla possibilità di giocarsi la Finale. Dopo la puntata, Delia Duran mostra tutta la sua tristezza, piangendo per l’amica che più di tutte l’ha sostenuta durante il percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Delia in lacrime per Manila

Sono ormai diversi giorni che l’umore di Delia Duran è a terra, e ora che le sue sensazioni si sono rivelate giusto, la situazione è peggiorata. La showgirl guadagnato per prima la Finale del Grande Fratello Vip, sognando di poter condividere questa emozione con l’amica Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia è stata la persona che, più di tutte, si è spesa per Delia, comprendendo il suo dolore e difendendola dagli attacchi, anche al costo di perdere l’amicizia con Soleil Sorge.

Manila, tuttavia, era piuttosto certa di perdere al televoto contro Barù, colpevole delle lacrime di Jessica Selassié, e così infatti è stato. Conclusa una puntata ricca di colpi di scena, Delia si è rifugiata nella camera da letto, ormai praticamente vuota dopo le recenti eliminazioni. “Vuoi dormire nel letto con noi? Qui sei tutta sola…”, ha chiesto Lulù Selassié vedendo la showgirl a pezzi e molto triste. La principessa etiope si è avvicinata per abbracciare Delia, che si è lasciata coccolare ed è scoppiata in lacrime.

Ma il pianto della gieffina è tutto da attribuire all’eliminazione di Manila? Certamente questo è stato un duro colpo per Duran, che faceva molto affidamento sui consigli dell’amica, ma c’è da dire anche che con l’approssimarsi della fine del Gf Vip, Delia dovrà pensare seriamente a cosa fare del suo rapporto con Alex Belli, continuo provocatore, e se mettersi in condizione di gettarsi nuovamente a capofitto in questa storia d’amore.

