Grande Fratello Vip, Luca Onestini si prende un due di picche da Ivana: il rifiuto della sua ex fidanzata

San Valentino da incubo per l'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini. Il modello romagnolo è stato rifiutato dall'ex fidanzata Ivana che sta vivendo con lui l'avventura nella settima edizione del Grande Fratello Vip dopo la prima, vissuta insieme nel 2017 dopo la quale hanno iniziato a viversi la loro lunga storia d'amore terminata ormai da più di un anno.

Gf Vip, Luca chiede a Ivana di dormire insieme ma lei rifiuta

E' certo che Luca provi ancora un sentimento per Ivana e non lo ha di certo nascosto in questi giorni. L'ex tronista si è commosso più volte davanti alla modella ceca che considera tuttora la donna più importante della sua vita. La scorsa settimana Luca si è anche infuriato davanti ad bacio (per gioco) tra la Mrázová con Andrea e ha palesato la gelosia nel vederla in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Ivana, dal canto suo, è altrettanto legata a Luca ma, almeno per il momento, non sembra intenzionata a riaprire questo capitolo della sua vita e tornare con il romagnolo.

La notte scorsa, Luca ha chiesto a Ivana di dormire insieme ricevendo un due di picche.

Mentre chiacchieravano nella stanza da letto di Luca, Ivana si è persino addormentata. Quando però Onestini le ha proposto di restare a dormire lì, lei ha rifiutato, tornandosene nella suite dove vive con Martina Nasoni e Matteo Diamante.

L'ingresso di Ivana ha cambiato completamente il percorso dell'ex tronista che se prima era concentrato negli scontri con Nikita o Antonino e a difendersi dai vari attacchi arrivati anche dall'esterno, ora le sue attenzioni sono rivolte tutte alla sua ex fidanzata che lo ha anche reso più sereno e tranquillo nelle varie dinamiche che avvengono nella Casa.

