Grande Fratello Vip: lite furibonda tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, la reazione epica di Maria Teresa Ruta (VIDEO)

Tommaso e Stefano danno vita a una finta lite che spiazza tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno pensato bene di inscenare una finta lite e fare così uno scherzo a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Una discussione che ha spiazzato in particolar modo Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, che hanno avuto una reazione davvero epica.

Lite al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata un'accesa discussione tra Tommaso e Stefania. "Fanc**o! Ma io non lo so. Dire str***o, ma dire str***o non è niente. Sei un testa di coso! Si vede proprio che non te ne frega un ca**o della gente a te. Pensi sempre a te, ai ca**i tuoi, sempre concentrato su di te e non te ne frega niente di me e degli altri. Uno str***o. E no, adesso mi sono rotta" ha iniziato a urlare la Orlando contro Zorzi.

La presentatrice ha fatto il giro di tutta la Casa per farsi ascoltare dagli altri compagni d’avventura: "Tommy di qua, Tommy di là, ma è uno str***o, ok? Veramente, no veramente. Tommy questa veramente me la paghi. Una cosa così tu non la dovevi fare. Capisci? Perché tu pensi sempre ai c***i tuoi! Sempre". "Hai ragione, non so cosa dire, non è che l’ho fatto apposta eh. Magari non è andata così. Non si è sentito, andiamo in confessionale a chiedere" ha replicato l'influencer milanse scatenando una nuova reazione della Orlando: "Ragione un cavolo! Lo so, non me lo devi dire così. Ma che confessionale…".

La finta linte tra Tommaso e Stefania non ha lasciato indifferenti gli altri concorrenti del Gf Vip, in particolar modo Maria Teresa e Guenda, che per un attimo hanno temuto il peggio! Una vera litigata, infatti, avrebbe potuto sconvolgere ulteriormente gli equilibri nella Casa. Entrambe avvertite le voci di Zorzi e della Orlando sono rimaste piuttosto spaesate e confuse. Hanno ascoltato in silenzio ciò che stava succedendo lasciandosi andare a delle espressioni davvero epiche!

