Marco Bellavia ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip in seguito alle ripetute derisioni e attacchi degli altri inquilini: la reazione del gruppo alla notizia.

Marco Bellavia ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Il 57enne milanese ha fatto il suo ingresso nel reality show il 23 settembre scorso durante la seconda puntata della settima edizione.

Grande Fratello Vip, le reazioni dei gieffini all’uscita di Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi sbotta: “Vergognatevi!”

Dopo qualche giorno, ha manifestato un certo malessere vissuto peraltro anche fuori dalle mura di Cinecittà. L'attore ed ex conduttore di Bim Bum Bam, ha parlato di depressione e di attacchi di panico cercando più volte il sostegno da parte dei suoi compagni d'avventura che si sono mostrati poco empatici e solidali, alcuni persino intolleranti alla sua presenza e ai suoi sfoghi. Dopo l'annuncio dell'uscita di Bellavia, la maggior parte dei concorrenti non ha manifestato particolare dispiacere, solo Antonella Fiordelisi ha chiesto di fare un passo indietro trovandosi Gegia e Wilma e Patrizia Rossetti ancora particolarmente ferme sulle posizioni e ostili.

"Per me è opportuno chiedere scusa a marco per le cose dette - ha esordito Antonella come riportato da Biccy - Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene. Aveva la pressione di tutti che l’avete attaccato“.

Gegia è subito sbottata:

“Dici caz***e. Ti inventi tutto bugiarda. Fa a posta per essere messa in mezzo e calcolata. Guarda te che razza di falsona. Bugie per infangarci. Non abbiamo mai detto che deve andarsene. […] Io gli ho detto che aveva un esaurimento e che doveva prendere anche la valeriana. Guardate che ho pianto pure io e non mi sono fatta vedere“.

"Aveva dei problemi cavoli, l’hanno tenuto ore dentro - ha dichiarato Wilma - Ci saranno dei problemi diversi e non nostri. Non era l’ambiente giusto per lui qui e basta. Smettiamola di dire che è colpa nostra. Non è colpa nostra, stamani stava sdraiato a braccia larghe e urlava. Lei è una santa? Dice che tutti l’abbiamo attaccato, ma de che? Sta bugiarda che vuole fare la santarellina. […] Io ho pianto pure e nessuno dice nulla”.

Charlie Gnocchi ha ribadito che Marco non stava affatto bene, Sara Manfuso si è augurata che fuori possa trovare le giste cure mentre, Daniele Del Moro e Patrizia Rossetti sono rimasti indifferenti.

Nel mentre, il web è in totale fermento. Molti utenti stanno attaccando i gieffini e molti altri la stessa produzione colpevole di non essere intervenuta in tempo e di non aver tutelato abbastanza Bellavia.

