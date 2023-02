Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, giovedì 16 febbraio 2023, andrà in onda il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi .

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

L’arrivo del ex nella Casa ha rimesso in discussione consapevolezze ed equilibri. In particolare, il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante sembra essere rinvigorito. Che la loro storia d’amore sia in fase di recupero?

Antonella ed Edoardo proseguono con il loro rapporto altalenante e anche in questi giorni i due hanno avuto diverse discussioni con relative riappacificazioni. Luca è sempre più coinvolto da Ivana ma l'ex tronista ha ricevuto un no da parte della sua ex fidanzata che alla sua richiesta di dormire insieme, ha rifiutato. Daniele e Oriana sembrano tornati invece in sintonia e sono di nuovo vicini e complici.

Una bella sorpresa attende Giaele De Donà che incontrerà il padre. Ma non sarà l’unico incontro della serata: anche per Daniele Dal Moro succederà qualcosa di inaspettato.

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli?

L'appuntamento con la trentaquattresima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.



Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.