Grande Fratello Vip, la verità di Aldo Montano su Alex Belli e il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

L'ex gieffino Aldo confessa: "Io e Alex non torneremo amici, tra Manuel e Lulù c'è una grande complicità".

Aldo Montano è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, il campione sportivo ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa, caratterizzata anche dallo scontro avuto con Alex Belli, e detto la sua sulla coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Aldo Montano svela il suo pensiero su Alex Belli, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Aldo ha rilasciato una nuova intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in cui ha commentato le ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip. "Per me è stato molto più semplice partecipare alle Olimpiadi che al Gf" ha confessato lo sportivo che non ha perso l'occasione di chiarire la sua posizione nei confronti di Alex "Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta. Non torneremo amici".

A proposito della storia d'amore tra il suo grande amico Manuel e Lulù, l'ex protagonista del Gf Vip ha confessato: "Vedo una gran complicità. Lo so, ha stupito tutti. Ma nella sfera amorosa è meraviglioso stupirsi. E se stanno bene, tutto il resto è rumore di fondo. Ho apprezzato il mondo enorme che ha portato là dentro Manu. Lui ha una forza di volontà eccezionale ed è grazie a lui se mi sono scoperto tenero".

Montano ha infine concluso rivelando di essere rimasto piacevolmente colpito dal nuovo concorrente Barù: "Mi piace tanto. Penso sia ironico. Mi piace tanto come parla, è tagliente ma mai volgare. Spero in studio di farci due chiacchiere".

