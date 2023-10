Grande Fratello Vip, la confessione shock di Miriana Trevisa: ''Mangiavo solo un’arancia al giorno''

Gossip TV

Nel salotto di Storie Italiane, Miriana Trevisan ripercorre il momento più buio. Ecco cosa ha svelato l’ex concorrente del GF Vip.

Ospite del salotto di Storie Italiane, Miriana Trevisan ha raccontato ad Eleonora Daniele cosa vuol dire avere a che fare con il mostro dell’anoressia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato una testimonianza molto forte, svelando un dettaglio shock che riguarda la sua adolescenza.

GF Vip, Miriana Trevisan: così ha affrontato i disturbi alimentari

Protagonista del Grande Fratello Vip e showgirl ambissima, Miriana Trevisan è una donna che non ha paura di raccontare anche i punti più oscuri della propria vita. L’ex di Pago, invitata da Eleonora Daniele a parlare di disturbi alimentari nello studio di Storie Italiane, ha svelato di aver sofferto di anoressia durante la sua adolescenza a causa del paragone costante con le ballerine di danza classica e standard irrealizzabili. A sorpresa, fu proprio il suo maestro di danza ad accorgersi della sua eccessiva magrezza, dal momento che i genitori essendo sempre a lavoro, e vedendola per poche ore al giorno, non avevano notato questa grande problematica.

“Ho vissuto la malattia, l’evento scatenante è stato un provino di danza, perché io nasco come ballerina. Sono stata molto fortunata perché il mio insegnante di danza mi vedeva arrivare con maglioni enormi e pantaloni per sudare, perché volevo essere magra, per poterla praticare a livello internazionale. Andare in giro per il mondo. Lui mi vide fragile e debole durante le diagonali e mi disse di levarmi il maglione, a me e a tutte le altre, per cercare di non mettermi in imbarazzo”, ha svelato Miriana.

“Avevo 14 anni, guardavo le ballerine di danza classica e volevo diventare come loro. Mangiavo solo un’arancia al giorno”, ha commentato ammettendo il dettaglio più doloroso. L’ex concorrente del GF Vip ha confermato di esserne totalmente uscita ma di averci messo parecchio tempo, trovando l’appoggio delle persone presenti in studio, commosse dalla sua testimonianza.

