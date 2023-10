Carlos Maria Corona tradisce il padre e torna ad abbracciare Nina Moric: l’affondo social

Gossip TV

Carlos Maria Corona e Nina Moric si riabbracciano dopo l’intervista di Fabrizio Corona a Belve. Ecco il gesto shock del figlio.

Mentre si rende protagonista, deus ex machina di uno degli scandali calcistici più grandi di tutti i tempi, Fabrizio Corona riceve anche una stoccata inattesa da parte del figlio Carlos Maria Corona. Dopo l’intervista a Belve, infatti, il giovane torna a riabbracciare la madre Nina Moric e sbugiarda il padre su Instagram.

Carlos Maria Corona si ribella al padre

L’intervista di Fabrizio Corona a Belve ha appassionato i fan del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, soprattutto quando l’ex re dei paparazzi ha parlato della sua famiglia. Prima la frase shock su Carlos Maria, ammettendo di non annoverare il figlio nella rosa delle persone più importanti della sua vita ma solo di quelle che ne fanno parte da sempre. Poi le parole di Corona su Nina Moric, durissime considerazioni sulla sua ex moglie e madre del figlio. A distanza di poche settimane, Carlos Maria sembra aver deciso di ribellarsi, mostrandosi al fianco di Nina e parlando della situazione familiare attraverso le Ig Stories della madre.

“Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un'idea distorta delle cose. Quelli che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c'è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c'è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili”, ha ammesso Carlos Maria, con l’approvazione di Nina che si è mostrata raggiante insieme al figlio.

Insomma, il figlio di Corona nega che vi siano conflitti in atto, poi torna a parlare anche di un altro fatto di cronaca cha ha travolto la sua famiglia. Stiamo parlando della denuncia di Fabrizio sui social a proposito di un furto da parte di Nina di un’ingente somma di denaro. Carlos Maria, con calma e pacatezza, nega anche questo fatto e abbraccia forte la mamma.