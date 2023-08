Grande Fratello Vip, l'amaro sfogo di un ex concorrente: "Esclusa ogni collaborazione, mi sento offeso"

Gossip TV

Attilio Romita fuori da ogni collaborazione Mediaset per la sua partecipazione al Gf Vip.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello. Nell'attesa, Attilio Romita ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui non ha nascosto la sua delusione e dispiacere per la drastica decisione presa da Mediaset nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Attilio Romita e la polemica con Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di eliminare il trash da Mediaset e di conseguenza escludere le collaborazioni con alcuni personaggi televisivi. A commentare la sua scelta ci ha pensato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Attilio Romita che, intervistato dal Corriere della Sera, non ha nascosto la sua delusione:

Non farei altri reality. L’unico che mi sembra più adatto al mio profilo è “Pechino Express“. Non parteciperei mai a “Temptation Island” e credo di non avere più l’età e il fisico per l’Isola dei Famosi. Per questo motivo, su questo tema, l’unica figura in cui mi sarei rivisto era quella dell’opinionista della nuova edizione del Gf Vip. Ma non è stato possibile.

Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo.

A proposito della sua partecipazione al Gf Vip, Romita ha confessato:

Ho accettato di buon grado l’invito di Signorini perché ero in pensione, avevo concluso la mia carriera da giornalista, non dovevo dar conto a nessuno. E poi ero e sono un cacciatore di emozioni. È stata una grande sfida. Sia Mimma sia mia figlia Alessia non erano d’accordo. Ma non mi sono mai pentito.

