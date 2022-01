Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ancora offese contro Lulù: "Scimmia! Sempre con le gambe aperte"

Gossip TV

Nuovi gravi attacchi della soprano nei confronti della principessa etiope. Il web in rinvolta chiede rimproveri per le esternazioni di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

Puntata a dir poco incandescente quella del Grande Fratello Vip andato in onda ieri, lunedì 3 gennaio 2022. La Casa è divisa e nel corso della serata, si sono susseguiti litigi e attacchi da parte di quasi tutti i concorrenti dell'edizione.

Gf Vip: Katia Ricciarelli ancora offese contro Lulù: "Scimmia! Sempre con le gambe aperte"

E' guerra ormai tra Katia Ricciarelli e le due sorelle Selassiè e anche ieri si sono rese protagonisti di scontri infuocati. Dopo aver definito Lulù "una carogna" con conseguente indignazione del web e la giustificazione della soprano che tale termine non era inteso con cattiveria, l'ex moglie di Pippo Baudo ieri, ha persino rincarato la dose. Durante la pubblicità, la Ricciarelli ha definito la principessa etiope "una scimmia, sempre con le gambe aperte".

Sempre durante la puntata, Katia ha parlato anche di Miriana definendola la "tenutaria del casinò". Un'altra esternazione che ha infiammato il web che da settimane invoca una squalifica o un rimprovero nei confronti della cantante lirica che a molti sembra protetta dal conduttore.

Alfonso Signorini infatti, viene accusato di avere due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti. Alla Ricciarelli, al contrario di Lulù Selassiè (più volte ripresa duramente dal conduttore per aver usato un linguaggio scurrile) non ha mai subito alcun rimprovero. Il termine "scimmia" era stato utilizzato anche da Soleil nei confronti di Ainett Stephens. L'ex corteggiatrice era finita sotto accusa e si era scusata formalmente con il conduttore e gli altri gieffini per il termine utilizzato che non aveva, secondo lei, un'accezione dispregiativa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.