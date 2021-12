Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Soleil Sorge a confronto su Alex Belli e Delia Duran: "Avevano già pensato a te"

Gossip TV

Il confronto al Gf Vip tra Jessica e Soleil e la verità sul rapporto con Alex.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha lasciato la Casa insieme a Delia Duran spiazzando e deludendo Soleil Sorge. Un comportamento che è stato commentato anche da Jessica Selassiè che, dopo la diretta, ha rivelato all'influencer tutti i suoi dubbi sull'attore.

La confessione di Jessica Selassié

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Jessica ha cercato un confronto con Soleil. Come riportato da Biccy, la sorella di Clarissa e Lulù ha rivelato tutti i suoi dubbi e perplessità sul percorso di Alex nella Casa: "Tutto è cominciato con le loro lettere su un settimanale. Ti ricordi quel giorno in puntata all’inizio, quando Delia era gelosa e lui aveva risposto sul giornale ‘amore mio non ti preoccupare non essere gelosa’. Il teatrino è partito da lì secondo me. Avevano sondato un po’ il terreno. Adesso direi che è tutto chiaro".

La Selassié ha poi continuato rivelando, secondo lei, la strategia messa in atto da Alex e Delia: "Loro avevano già pensato a te. Avranno visto di tutte le persone quale era quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del ‘sei bella’ che ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, come tipo un cosa a tre. Io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera".

A confermare i dubbi di Jessica è stata proprio Soleil: "Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei? Vabbè domani ne parliamo meglio, però invece no".

