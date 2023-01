Grande Fratello Vip, insulti ad Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa: la brutta reazione di Edoardo Donnamaria

Gossip TV

Volano offese fuori dalle mura di Cinecittà nei confronti di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria reagisce compiaciuto.

Nel corso della giornata di ieri al Grande Fratello Vip, sono giunte nuove grida nei pressi della Casa, questa volta indirizzati ad Antonella Fiordelisi. Volgari offese di qualcuno che ha nitidamente urlato: "Antonella zoc***la”, udite in giardino da Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria.

Gf Vip: urlano offese ad Antonella Fiordelisi, la reazione compiaciuta di Edoardo Donnamaria

E' stata proprio la reazione del giovane romano a sorprendere negativamente. Donnamaria ha compreso benissimo le parole e nonostante Luca e successivamente Dana lo abbiano invitato a non riferire nulla ad Antonella, lui è apparso divertito e compiaciuto ed è andato subito a riferirle tutto.

“Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico! Deve sapere quello che pensano tutti!”, ha dichiarato Edoardo apparso persino contento dell'opinione del pubblico nei confronti della ragazza che dice di amare. Riferito all'influencer campana che è rimasta incredula, ha voluto anche ribadirle che non si era inventato nulla. Non è la prima volta che gli atteggiamenti del giovane volto di Forum lasciano abbastanza basiti. Donnamaria, anche la settima scorsa, ha parlato di Antonella descrivendola come una poco di buono, avvalorando le sentenze del popolo del web e dei telespettatori che non avendo simpatia per la Fiordelisi, la offendono con offese sessiste e fuori luogo.

comunque al di là delle preferenze andare ad urlare ad una concorrente che è una zoccola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride 🥶#gfvip

pic.twitter.com/gVgO2TIL1x — m 👹 vs uni (@itsmc17) January 8, 2023

