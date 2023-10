Grande Fratello Vip, influencer dalla parte di Sophie Codegoni: "Inutile continuare un rapporto dopo tutte quelle falsità"

Gossip TV

Taylor Mega commenta sui social la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a stare al centro del gossip per la loro rottura. A difendere l'ex amata concorrente del Grande Fratello Vip ci ha pensato l'influencer Taylor Mega, che ha deciso di intervenire sui social per dedicare parole di stima e affetto nei confronti della sua amica.

Taylor Mega elogia Sophie Codegoni sui social

Alessandro Basciano nella bufera dopo le gravi dichiarazioni rilasciate a Verissimo da Sophie Codegoni. Se l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua versione dei fatti fra le lacrime a un’attonita Silvia Toffanin, la bella influencer è tornata nel salotto televisivo di Canale 5 rivelando ulteriori e scioccanti dettagli in merito alla separazione:

Lui era troppo geloso e io non potevo far nulla [...] C’è stato un episodio terrificante, imperdonabile a Mykonos. Mea culpa che l’ho perdonato. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché un suo amico mi ha accompagnato in camera a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello.

Affermazioni molto gravi che sono state commentate da tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Taylor Mega che, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si è schierata pubblicamente dalla parte della Codegoni:

Ce ne fossero di più donne così! Rinnovo la mia stima! Inutile continuare un rapporto dopo tutti quei tradimenti e quelle falsità. Essere dei bravi genitori significa anche insegnare ai propri figli che cosa è il rispetto di se stesse.

