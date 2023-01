Grande Fratello Vip, il padre di Antonella Fiordelisi "Giaele De Donà rispediamola a casa!"

Gossip TV

Tra i più attivi commentatori del Grande Fratello Vip, c'è senz'altro il padre di Antonella Fiordelisi, attivissimo sui social e pronto a difendere la figlia e sostenerla fuori dalla Casa di Cinecittà.

Gf Vip: Stefano Fiordelisi contro Giaele De Donà e Nicole Murgia

Stefano Fiordelisi ha anche più volte replicato ad due ex agguerritissimi fidanzati dell'influencer, Gianluca Benincasa e Francesco Chiofalo che in più di un'occasione non ha riservato delle parole particolarmente lusinghiere sia nei confronti di Antonella sia nei suoi.

Nelle ultime ore il signor Stefano è tornato a parlare del reality che nel prossimo appuntamento sancirà un'eliminazione tra tre Vippone: Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia.

Fiordelisi ha quindi manifestato la sua antipatia nei confronti in particolare di una concorrente, ovvero Giaele De Donà.

“Nel caso dovessi cancellarmi – ha infatti scritto il padre di Antonella – dico che la concorrente che più mi sta sui maroni è gufo triste, (riferendosi a Giaele De Donà) “Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa.“Mai vista una persona così“.

E quanto pare non avrebbe nemmeno particolare simpatia per Nicole Murgia: "Se la Murgia si salva, giuro che mi cancello da Twitter“, ha scritto.

Qualche settimana fa, parlando di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana e Giaele De Donà, Stefano Fiordelisi aveva ricordato l'atteggiamento di alcunui concorrenti nei confronti di Antonella simili a quelli adottati con Marco Bellavia, accusandoli di avere comportamenti arroganti e prevaricatori

