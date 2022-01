Grande Fratello Vip, i dubbi di Davide Silvestri su Gianmaria Antinolfi: "Lo vedo strategico"

Gossip TV

Davide commenta il comportamento di Gianmaria al Gf Vip.

Gianmaria Antinolfi è sicuramente uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip soprattutto per le sue relazioni sentimentali. A commentare il comportamento dell'imprenditore e il suo forte desiderio di innamorarsi nella Casa è Davide Silvestri.

Gianmaria Antinolfi è uno stratega? Parla Davide Silvestri

Parlando in piscina con Federica Calemme, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, Davide ha rotto il silenzio rivelando i suoi dubbi su Gianmaria. Il giovane attore, infatti, non riesce a capire se l'avvicinamento dell'imprenditore ad alcune ragazze della Casa sia solo una strategia portata avanti per emergere al Grande Fratello Vip: "Lo vedo strategico".

A prendere le difese di Antinolfi ci ha pensato la Trevisan: "Ti dico che è innamorato dell'amore. Non vedo un calcolo, assolutamente. Ha fatto dei casini che mamma mia... ". "Ho il dubbio che mi sembra tutto calcolato, alcune frasi che ho visto e sentito mi hanno dato questa impressione. [...] Sicuramente lo vedo molto meglio con Federica che con Sophie [...] Quello che mi ha fatto pensare è che mi vieni a parlare di clip" ha spiegato Silvestri.

"Gli piace giocare al gioco dell'amore. Non c'entra niente la sua persona. Sono due cose diverse" ha aggiunto Davide provocando la reazione di Miriana "Non è strategico per niente, te lo assicuro". A dire la sua sul comportamento di Gianmaria è intervenuta anche la sua nuova fiamma Federica: "Stratega mi sembra un parolone".

