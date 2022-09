Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello Vip, i vipponi sono tutti coesi contro Marco Bellavia. L'ex conduttore deriso per i suoi problemi mentali.

Al termine della quarta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, giovedì 29 settembre 2022, i vipponi hanno attaccato duramente Marco Bellavia con delle parole che hanno indignato la maggior parte dei telespettatori del reality-show. Nella fattispecie, si chiede un intervento a gamba tesa di Alfonso Signorini nel reguardire i concorrenti da un atteggiamento intollerante e discriminatorio nei confronti di una tematica delicatissima, come quella della salute mentale.

Grande Fratello Vip, i concorrenti contro Marco Bellavia: "Pazzo”, “Malato”, “Vai alla neurodeliri"

Ad aprire le danze ci ha pensato per prima Gegia, “

"E’ pazzo, matto, malato!”

A fare subito eco Daniele Del Moro:

Io mi sento preso per il cul* quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito, dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto!

Anche Patrizia Rossetti e Elenoire hanno offeso Bellavia.

"Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici nn vieni al Grande Fratello Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi“.

La Ferruzzi ha concordato con l’amica:

“Ma sì Patrizia, ma questo è fuori è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri".

Ieri mattina, proprio in seguito alle critiche ricevute, Marco, appena sveglio, si è sfogato piangendo, seduto in disparte. Successivamente ha provato a parlare con Gegia la quale gli ha consigliato di non parlare, zittendolo malamente:

“Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto. Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”

