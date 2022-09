Grande Fratello Vip, Guenda Goria non si arrende: dopo il duro colpo pensa ad un figlio

Gossip TV

Guenda Goria ha affrontato con coraggio l’operazione per la gravidanza extrauterina e non esclude di provare ancora ad avere un figlio.

Non molto tempo fa, Guenda Goria ha vissuto attimi di panico a causa di una gravidanza extrauterina non diagnosticata, che l’ha portata ad essere operata d’urgenza. Superata la crisi, Guenda pensa alla possibilità di avere una nuova gravidanza, ma prima rimanda le nozze con Mirko Gancitano.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria pronta per un figlio

Guenda Goria si è mostrata sui social in ospedale, in lacrime e preoccupata per la sua incolumità quando, dopo un malore, è stata convinta a recarsi in ambulanza presso il pronto soccorso e ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina. Un durissimo colpo per l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che si è trovata non solo a piangere un figlio mai nato ma anche a temere per la propria vita, dato che l’operazione è stata tutt’altro che semplice.

Dopo aver rotto il silenzio ad operazione conclusa, grata per la sua salute e per l’affetto ricevuto, Goria è tornata alla sua quotidianità insieme al compagno e promesso sposo Mirko Gancitano. Intervistata dal settimanale Nuovo, Guenda ha confessato di non aver chiuso la porta all’idea di una nuova gravidanza e di aver deciso di rimandare le nozze con Mirko, almeno per il momento.

“Quando sarà, però, mi farò seguire fin dall’inizio, vista la mia condizione fisica particolare… Le nozze abbiamo rimandate perché sono ancora un po’ stanca e voglio affrontare i preparativi e la cerimonia con le giuste forze”.

Guenda è stata presa a modello da tantissime donne per la sua capacità di raccontare una situazione drammatica con forza e coraggio. A tal proposito, l’ex gieffina ha rivelato di aver rischiato la vita ma di aver reagito con grinta perché questo è il suo modo di affrontare la vita.

“Ho reagito con forza di fronte a quello che mi è capitato, un po’ per carattere e un po’ perché guardare avanti fa parte dell’indole femminile [..] Ho visto la morte in faccia…Mi sembra un miracolo potermi alzare dal letto la mattina al fianco dell’uomo che amo”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.