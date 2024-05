Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela: "Tornerei, ma ad una sola condizione"

Gossip TV

L'ex opinionista social e concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, parla di un suo possibile ritorno nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Momento d'oro per Giulia Salemi che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente e opinionista social, è al timone di un nuovo format, il podcast Non lo faccio x moda. Intervistata dal Corriere della Sera, Giulia ha fatto un bilancio della sua carriera e parlato di un suo possibile ritorno nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi torna al Gf? Parla lei!

Giulia Salemi, una dei volti più amati e seguiti sui social, ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua carriera. Dopo aver partecipato a diversi reality show come Pechino Express e il Grande Fratello Vip, l’influencer italo-persiana si è lanciata in un’altra sfida. Giulia è infatti l’ideatrice e presentatrice del nuovo podcast Non lo faccio x moda:

Sono diventata intervistatrice, con il mio podcast Non lo faccio per moda (in vetta alle classifiche di Spotify e Apple): tenere l’attenzione degli ascoltatori per un’ora richiede abilità, empatia, studio. Il titolo del podcast nasce da un’accusa che mi hanno mosso spesso. In qualche trasmissione il commento leggero era richiesto per contratto. Esce una puntata e a ruota certi articoli: quanto è sciocca. Ci sono stata male per anni. Per essere accettata devi stare dentro al sistema – moda, spettacolo -, cioè essere sempre carina, curata, con la battuta giusta come quelli che devi frequentare, stronzetta. Una maschera. Io sono cresciuta dicendo ciò che penso, sono vera, dunque mi dovevo frenare, camminavo sulle uova. Ho commesso errori, sì, ma a 31 anni ne ho fin sopra ai capelli. Ora ho stabilità: il mio fidanzato, due-tre amici perché gli altri mi hanno deluso, la famiglia.

Leggi anche Mirko Brunetti si racconta senza filtri dopo il Gf

L'ex concorrente e opinionista social del Grande Fratello Vip ha continuato confessando cosa la faceva stare male e perché si sentiva in difetto:

Andavo agli eventi e non avevo mai l’argomento pronto. E dire che ho studiato. Scienze sociali alle superiori, poi Economia a Piacenza [...] Simona Ventura, tra le prime con cui ho lavorato, mi ha consigliato almeno due quotidiani ogni mattina. Anche Alfonso Signorini: informati. Lo faccio. Sul telefono – che un po’ ci rimbambisce – ho le app dei giornali, tutte le notifiche attive. Il mio obiettivo è leggere un libro al mese [...] I social? Sto sui social da 10 anni e le critiche ci sono sempre state.

A proposito di un suo possibile ritorno nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Giulia sembra avere le idee molto chiare. Tornare si, ma ad una sola condizione: "Da concorrente no, da opinionista sì". Rivedremo l'amata influencer sul piccolo schermo? Chissà...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.